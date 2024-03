CureVac Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Analyse der Aktienkurse von Curevac bezieht sich nicht nur auf harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weiche Faktoren wie die Stimmung, die in den sozialen Medien zu finden ist. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv. Außerdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Curevac in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Curevac liegt der RSI7 bei 52,21 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,97, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Curevac-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 6,31 EUR. Der letzte Schlusskurs von 3,12 EUR liegt somit deutlich darunter (-50,55 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund eines Unterschieds von -8,77 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Curevac eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.