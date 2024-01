CureVac Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Curevac ist größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es sieben positive und fünf negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, weshalb Curevac eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Curevac-Aktie aktuell neutral eingestuft wird, mit einem Wert von 69,77 im Relative Strength-Index (RSI). Auch der RSI25-Wert von 67 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Curevac-Aktie sowohl im 200-Tage-Durchschnitt als auch im 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Curevac, sowohl hinsichtlich der Anlegerstimmung als auch der technischen Analyse. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickeln wird.