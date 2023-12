CureVac Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet trägt wesentlich zur Bewertung einer Aktie bei. Bei Curevac zeigen sich interessante Ausprägungen, wenn man die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verändert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messung kaum verändert, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse der Curevac-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 7,13 EUR. Der letzte Schlusskurs von 3,865 EUR liegt deutlich darunter (-45,79 Prozent Unterschied), wodurch eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Curevac liegt bei 88,47, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,47, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Curevac überwiegend positiv in den letzten Tagen. Anleger haben an acht Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Curevac. Aufgrund dieser Analyse bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

CureVac kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich CureVac jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CureVac-Analyse.

CureVac: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...