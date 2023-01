CureVac-Aktie: Das ist ein bedeutender Meilenstein!

Mit diesen Worten meldete sich erst dieser Tage die Schweizer Großbank UBS. Analystin Eliana Merle sieht die jüngsten Studiendaten des Impfstoffkandidaten CV0501 als Meilenstein für das mRNA-Gerüst der zweiten Generation. Damit sind die Risiken für die Plattform merklich zur Unterseite gegangen. Im Vergleich zur höher bewerteten Moderna und Biontech, kristallisiert sich hier eine interessante Chance heraus. In diesem Rahmen ändert die Großbank ihre Einstufung für die CureVac-Aktie von “Neutral” auf “Buy”. Zudem wird das Preisziel kräftig zur Oberseite angepasst. Zuvor sahen die Experten den fairen Wert bei 8,00 USD. Jetzt wird er auf 18,00 USD angehoben.

Übergeordnet noch im Bärenmarkt!

Da sich der Aktienkurs bereits seit Ende 2020 in einer massiven Abwärtsbewegung befindet, und die übergeordnete Trendindikation noch einen Bärenmarkt anzeigt, muss erst abgewartet werden, ob sich tatsächlich eine nachhaltige Trendwende ausbildet. Mit der neuen Nachrichtenlage wird dies aber wahrscheinlich. Wichtig ist es nun, kein neues Tief mehr generieren und die harte Widerstandszone von etwa 20,00 USD anzulaufen. Über die nächsten Wochen und Monate hinweg kann sich so eine nachhaltige Trendwende ausbauen.

Bleiben die kurzfristigen Trends bullisch!

In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 19 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 63.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die CureVac-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.