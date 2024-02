CureVac Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Diskussionen rund um Curevac auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was dazu führt, dass unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" einstuft. Die Aktie von Curevac wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die Internet-Kommunikation zeigt starke positive oder negative Ausschläge, die mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. Für Curevac hat sich die Stimmung in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt für Curevac einen Wert von 58,7 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basiert auf diesen Werten und fällt daher ebenfalls auf "Neutral" aus.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Curevac-Aktie sich aktuell in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,63 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (3,165 EUR) liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (3,89 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs. In Summe wird Curevac auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.