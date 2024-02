CureVac Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Curevac-Aktie liegt bei 57,69, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 60,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung können Aufschluss über die langfristige Stimmungslage geben. In Bezug auf Curevac zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung bei Curevac blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Curevac-Aktie bei 3,3 EUR liegt, was einer Entfernung von -51,26 Prozent vom GD200 (6,77 EUR) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 4,17 EUR auf einen Abstand von -20,86 Prozent hin, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Curevac-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bezüglich Curevac. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".