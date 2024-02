CureVac Aktie: Was könnte passieren?

Das Stimmungs- und Buzz-Maß ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung rund um Aktien, der neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Eine Analyse der Aktie von Curevac hinsichtlich dieser Faktoren ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Curevac bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Curevac-Aktie liegt bei 38, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating (Wert: 60). Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls die Einschätzungen und Stimmungen rund um Curevac wider. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Curevac bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Curevac-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,57 EUR, was einer Abweichung von -50,3 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -13,62 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".