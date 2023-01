CureVac-Aktie: Was ist für die Anstiege verantwortlich?

Es ist kaum zu übersehen. Die Aktien von CureVac sind während der letzten Handelstage explosionsartig zur Oberseite angestiegen. Im Hoch hat der Titel mehr als 100% gutmachen können. Schon am 6. Januar hat sich die Privatbank Berenberg zu Wort gemeldet und die Einstufung für das Unternehmen auf “Buy” belassen. Das Ziel legte Analyst Zhiqiang Shu weiterhin bei 22,00 USD an. Der Titel handelte allerdings am 6. Januar im Bereich von etwa 7,00 EUR. Shu lobte in seinen Ausführungen die vielversprechenden frühen Phase-1-Daten.

Am 9. Januar meldete sich dann noch Jeffreys zu Wort und hat das Kursziel gleich mal von 9,00 auf 21,00 USD mehr als verdoppelt. Zudem hat Analyst Eun Yang die Einstufung von “Hold” auf “Buy” hochgestuft. Er lobte ebenfalls die Technologie des Tübinger und sagt, die Phase-1-Daten zeigen, dass die Technologie funktioniert. Zwar hinke das Unternehmen der Konkurrenz hinterher, allerdings könnte Curevac die Mitstreiter in zwei bis drei Jahren aufholen. Immerhin besteht eine breite Anwendbarkeit der mRNA-Technologie.

Das Signal für langfristig steigende Kurse?

Aus technischer Sicht heraus waren die Anstiege nötig, um einen Befreiungsschlag zu initiieren. Nach den deutlichen Gewinnsteigerungen könnten Anleger allerdings den ein oder anderen Rücksetzer sehen. Im besten Fall können es die Bullen bewerkstelligen, jetzt für eine grundsätzliche Trendwende zu sorgen. Wahrscheinlich lässt sich in den nächsten Wochen und Monaten noch der ein oder andere gute Einstieg finden, um sich mittel- und langfristig zu positionieren.