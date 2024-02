CureVac-Aktie: Was für eine Schätzung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

CureVac ist weiterhin für einige Schlagzeilen gut, auch wenn es aus dem Unternehmen selbst keine neuen Nachrichten mehr gibt. Am Freitag verlor die Aktie -1,6%, schon zuvor war sie am Donnerstag um ca. -2,4 % nach unten durchgereicht worden. Dennoch bleibt das Unternehmen an den Börsen derzeit auf dem aktuellen Niveau stecken. Dies ist nicht verwunderlich: Es passiert weder aus dem Konzern heraus etwas noch sind die Analysten zu neuen Stellungnahmen zu animieren.

Es sieht so aus, als würde der Markt hier auch nicht mehr ganz aktuell sein: Denn Analysten halten noch immer den Konsens-Wert aufrecht. Der liegt bei einem Kursziel in Höhe von ca. 320 %. Das ist viel zu hoch, so die Meinung von Analysten und Investoren, die sich mit den aktuellen Gegebenheiten auf der messbaren wirtschaftlichen Ebene befassen.

Woher soll das kommen?

Der Konzern wird aktuell einen Marktwert von gut 680 Millionen Euro erreichen, wenn die Kurse vom Freitag in den jüngsten Statistiken eingearbeitet sind. Die Notierungen sind bei einem Nettoergebnis von -186 Millionen Euro im vergangenen Jahr sowie -182 Millionen Euro im laufenden Jahr definitiv nach KGV-Bewertung zu hoch bewertet. Denn der Titel hat jeweils ein negatives KGV.

Damit hat die Aktie aus dieser Sicht keine Chance mehr, in den kommenden Wochen noch einen richtigen wirtschaftlich begründeten Dreh zu realisieren. Nach aktuell mehr als -39 % Verlust in drei Monaten ist auch trendtechnisch kaum etwas möglich. Daher bleibt die Frage: Wie kommen die Analysten darauf, dass der Kurs von Curevac um mehr als 300 % nach oben klettern kann? Die Chancen stehen aus trendtechnischer sowie aus der wirtschaftlichen Warte für das Pharma-Unternehmen noch nicht besonders gut, so der Eindruck nach den bisherigen Entwicklungen. Die Analysten müssen also noch etwas um ihre 300 % bangen!

