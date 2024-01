CureVac Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Curevac intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Curevac beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Curevac-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Curevac-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,23 und ein Wert für den RSI25 von 66, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Eine Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass sich das Stimmungsbild für Curevac in den vergangenen vier Wochen aufgehellt hat. Die Aktie wird daher mit einem "Gut" bewertet. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Curevac daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Curevac-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -52,09 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -25,78 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, wodurch die Curevac-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.