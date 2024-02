CureVac-Aktie: Was bleibt hier noch?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von CureVac hat am Donnerstag einen Abschlag von in etwa -0,8 % hinnehmen müssen. Bis in den frühen Abend war nicht klar, was die Aktie kurzfristig an diesem Markt noch belasten oder auch befördern kann. Der Titel hat an vier von fünf der jüngsten Handelstage einen Verlust gemacht. Der Kurs ist nun bis auf ca. 8 % an die Marke von 3 Euro herangerückt. Das heißt auch, dass die Marktkapitalisierung mittlerweile auf weniger als 740 Millionen Euro gesunken sein wird. Daraus lässt sich der Wert des Konzerns recht gut abschätzen: Die Aktie hat ein KGV von -4. Dies gilt sowohl für das Jahr 2023 wie auch für das Jahr 2024.

Der Wert ist zu gering – die Aktie lässt nach!

Herausfordernd ist der Umstand, dass das Unternehmen erst am 24. April wieder eine Meldung zu den Zahlen – dann zu den Quartalszahlen – machen wird. Dies erschwert die wirtschaftliche Bewertung über das angegebene Minus hinaus. Die letzte richtige Nachricht kam schon vor fast einem Monat. Mit GSK zusammen ist die nächste Phase einer Zulassungsstudie für einen Corona-Impfstoff beendet bzw. die nächste Phase angegangen. Trotz der fehlenden Nachrichten aber sehen die Analysten die Aktie aktuell noch mehr als 280 % weiter vorne!

