CureVac-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Das biopharmazeutische Unternehmen aus Tübingen verklagt den Impfstoffhersteller Biontech. So sieht Curevac "seine geistigen Eigentumsrechte aus mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in der mRNA-Technologie" durch Biontech verletzt. In dem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die CureVac-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte, werden diverse Kriterien untersucht. Beispielsweise wird die fundamentale,… Hier weiterlesen