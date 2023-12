CureVac Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Aktie von Curevac wird derzeit als "Schlecht" bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 7,16 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,74 EUR liegt, was einer Abweichung von -47,77 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,98 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Curevac-Aktie ist jedoch positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Curevac, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Auch die langfristige Stimmung rund um die Aktie zeigt eine positive Tendenz. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität waren hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem konnte eine positive Änderung in der Stimmung identifiziert werden, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Curevac-Aktie ergibt sich auf Basis des RSI7 für sieben Tage auf 70,74, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 66,79, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.