CureVac Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Curevac liegt derzeit bei 70,74, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 66 für die Curevac, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Curevac daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Curevac wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, wodurch für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Gut"-Bewertung resultiert.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -47,77 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Curevac-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,16 EUR mit dem aktuellen Kurs von 3,74 EUR vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,9 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Curevac-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt stand auch die Aktie von Curevac im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Curevac. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.