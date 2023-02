CureVac-Aktie: Schlag ins Kontor für Aktionäre!

Böse Überraschung für Aktionäre: Die CureVac-Aktie (WKN: A2P71U) verliert vorbörslich in den USA -7% auf 9,86 US$, nachdem das Unternehmen gestern am späten Abend eine Kapitalmaßnahme verkündet hat. Die Tübinger wollen in einem öffentlichen Zeichnungsangebot 200 Millionen US$ frisches Geld gegen die Abgabe von Stammaktien einsammeln. Was bedeutet das für Anleger?





