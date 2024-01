CureVac-Aktie: Positive Phase?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

CureVac hat am Mittwoch einen kleinen Verlust hinnehmen müssen. Mit -0,3 % können sich Eigentümer, also Aktionäre oder eben die Beobachter nicht beschweren. In fünf Tagen ging es insgesamt um ca. -2 % nach unten. Aber: Die Stimmung ist nicht so gut, wie es Beobachter gerne hätten. Kürzlich hatte das Unternehmen bekannt gegeben, für seinen Corona-Impfstoff die Phase 2 mit positiven Ergebnissen zu gestalten. Der Impfstoff wird zusammen mit dem Kooperationspartner GSK hergestellt. Es reicht aber nicht, wenn solche Berichte an den Markt kommen. Die Aktie bleibt dennoch ihrem Trott treu.

CureVac: Der Trott bleibt!

Derzeit ist der Trott noch immer zu groß. Die Aktie dümpelt seit Anfang des Jahres mit -14 % mehr oder weniger vor sich hin. Der Titel ist auch charttechnisch betrachtet ersichtlich im Abwärtsmarsch. Es reicht nicht, um einen Angriff nach oben zu starten. Analysten sehen dies auch jetzt noch anders. Die taxieren die möglichen Kursgewinne aktuell auf ca. annähernd 300 %. Das ist eine Ansage – die wirtschaftlich bei Verluste im operativen Geschäft noch nicht begründet zu sein scheint, so die Meinung von Beobachtern.

