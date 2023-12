CureVac Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Eine technische Analyse der Curevac-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) weder "überkauft" noch "überverkauft" ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist und somit als "schlecht" eingestuft wird.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie ein negatives Rating. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Tage beträgt 7,93 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,24 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -33,92 Prozent und wird daher als "schlecht" bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt bei 6,96 EUR, während der letzte Schlusskurs eine Abweichung von -24,71 Prozent aufweist. Auch hier wird ein "schlecht"-Rating vergeben.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen negativ entwickelt, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen über Curevac in den Medien waren weniger intensiv als gewöhnlich, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt, ebenfalls ein "schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung war neutral, wobei die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen positiv waren. Aufgrund dieser Informationen erhält Curevac eine "neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.