CureVac-Aktie: Noch einmal stark!

CureVac deutete am Freitag eine kleine Kehrtwende an. Der Titel konnte sich um 1,4 % nach oben schieben. Schon am Donnerstag und auch am Mittwoch war es für den Titel aufwärts gegangen. Die Aktie ist damit auf dem Weg nach oben, so der Eindruck. Der Titel ist allerdings noch weiterhin im massiven Abwärtstrend. In einer Woche ging es um gut -6,7 % nach unten. Seit 1. Januar verlor der Titel ca. -27 %.

Grund sind schlicht die fehlenden Aussichten.

CureVac: Da fehlt noch viel!

Das Unternehmen hat dabei aktuell ein Nettoergebnis von annähernd 200 Millionen Verlust zu verbuchen – sowohl im Jahr 2023 wie auch im Jahr 2024. Die Kurse könnten sich erholen, wenn es eine Aussicht auf neues Geschäft gäbe. Die aber ist derzeit nicht zu sehen. Das Unternehmen hat mit GKS zusammen einen neuen Corona-Impfstoff zur Studie gegeben. Bis dato ist der Impfstoff, der ggf. gar nicht benötigt wird, nicht freigegeben. Die Aussichten sind nicht besser geworden – nur die Aktie wurde viel günstiger.

