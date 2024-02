CureVac Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen über Aktien verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen zu Curevac haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt und bewerten dies als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, weshalb wir insgesamt ein "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Curevac in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit bewerten wir die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200 Handelstage. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt für die Curevac-Aktie 6,44 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,07 EUR liegt, was einer Abweichung von -52,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Curevac. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 3,59 EUR unter dem letzten Schlusskurs (-14,48 Prozent), weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Curevac auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Curevac liegt aktuell bei 75,93 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Curevac weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Curevac-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.