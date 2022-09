CureVac-Aktie: Lohnt sich das?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es derzeit bei der CureVac Aktie aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Die Kursverluste bei CureVac haben sich in den letzten Wochen verschärft, so dass der Kurs der Aktie sogar unter die 10,00-USD-Marke fiel. Die Entwicklung! Obwohl bei der CureVac Aktie Investment-Größen wie State Street oder Goldman Sachs… Hier weiterlesen