CureVac-Aktie: Kommt es noch zur Rallye?

Die Enttäuschung über den Impfstoffhersteller CureVac hält an den Börsen noch etwas an. Zumindest hat die Aktie am Mittwoch mit einem Aufschlag von 1,3 % in den ersten Handelsstunden einen milderen Verlauf der Sitzungen vorweggenommen. Dennoch: Die jüngsten Nachrichten sind annähernd einen Monat alt. Der Impfstoffhersteller hatte BioNTech verklagt, weil die Mainzer Patentrechte im Zusammenhang mit den mRNA-Impfstoffen verletzt haben… Hier weiterlesen