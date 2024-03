CureVac-Aktie: Jetzt wird es knapp!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

CureVac meldet derzeit fast überhaupt keine Neuigkeiten. Das Unternehmen schaffte auch am Mittwoch aus diesem Grund erneut keine Kehrtwende, sondern bewegt sich munter auf die nächste Untergrenze zu, hier nun 3,00 Euro.

Die Entwicklung des Corona-Impfstoffs nimmt noch immer Zeit in Anspruch, die Studie dazu läuft – zusammen mit dem Partner GSK versucht CureVac an diesem bereits fast abgeschlossenen Markt noch zu partizipieren. Die Chancen dürften vergleichsweise gering sein, wenn die Nachrichten über zu hohe Bestände etwa in Deutschland stimmen. Das Geschäftsmodell ist fraglich. Oder, wie “Wallstreet Online” fragt: “Ist die Firma am Ende?”

Ist CureVac am Ende?

Niemand kann ernsthaft diese Frage beantworten, denn es gibt kein nennenswertes Indiz auf ein echtes Ende. Der Nettoverlust soll für das Jahr 2023 bei 186 Millionen Euro liegen. Für das laufende Jahr rechnet der Markt offenbar mit einem Minus von -182 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung beläuft sich demgegenüber auf ca. 686 Millionen Euro. CureVac ist also ein kleineres Unternehmen, dessen Marktwert allerdings ggb. den Verlusten noch deutlich zu hoch ist. Da auch keine Nachrichten mehr kommen, fragt sich gegenwärtig: Haben die Kritiker am Ende Recht?

