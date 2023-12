CureVac Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Curevac-Aktie betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 48,29, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 46 bewertet, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Curevac-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,22 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,18 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -28,25 Prozent und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Im Bereich Sentiment und Buzz ist zu beobachten, dass die Stimmung für Curevac in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, obwohl eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

Schließlich zeigt die Analyse des Anleger-Sentiments, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Dennoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über positive Themen rund um Curevac diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung für die Curevac-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.