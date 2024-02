CureVac Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die Aktie von Curevac liegt der RSI bei 58,7, was als "neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin, mit einem Wert von 61,37. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" bewertet.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung rund um die Curevac-Aktie. Die Meinungen und Kommentare der Anleger deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist. Die Aktie von Curevac wird bezüglich der Anlegerstimmung als "gut" angemessen bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Curevac in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "schlecht"-Rating versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Curevac-Aktie sich sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend im Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs der Aktie, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt.

In Zusammenfassung zeigt die technische Analyse, dass die Curevac-Aktie derzeit neutral bewertet wird, während die Stimmung auf den sozialen Medien und die trendfolgenden Indikatoren auf ein schlechtes Rating hindeuten.