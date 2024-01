CureVac Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Im Fall von Curevac wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,96 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI keine klare Überkaufs- oder Überverkaufssituation und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält das Curevac-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysen sozialer Plattformen deuten darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Curevac positiv ist. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Laufe der Zeit geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. Für Curevac zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs von Curevac liegt bei 7,08 EUR, während der aktuelle Kurs bei 3,99 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -43,64 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage erhält die Aktie mit einem Abstand von -16,7 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Curevac in diesem Punkt.