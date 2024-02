CureVac-Aktie: Jetzt geht es um alles!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

CureVac verliert langsam an den Börsen den sicheren Boden unter den Füßen. Derzeit liegt die Aktie im Laufe des Jahres bei mehr als -16 %. Das ist bitter, denn die Hoffnung für den Pharma-Konzern war recht groß. Noch am 5. Januar wurde eine nächste Phase für die Zulassung eines Corona-Impfstoffs eingeleitet, den CureVac zusammen mit GKS eingeben will oder wollte. Nun geht es seither langsam bergab.

Seit vier Wochen sind die Nachrichten praktisch versiegt. Bis auf die nächste Phase kam nicht mehr viel. Daher der inzwischen doch sichtbare und deutliche Abwärtstrend, der sich im Chartbild manifestiert hat.

Die Notierungen auf dem Weg nach unten? Halten 3 Euro?

Mittlerweile stellt sich auch die Frage, ob zumindest 3 Euro als Untergrenze noch halten. Denn die Unternehmung hat auch wirtschaftlich nicht viel zu bieten. Aktuell liegen die Verluste für das laufende wie auch für das vorhergehende Jahr den Erwartungen nach bei gut -180 Millionen Euro. Das passt nicht, denn die Marktkapitalisierung beträgt ca. 730 Millionen Euro.

Analysten sehen es vollkommen anders. Deren Kursschätzung liegt bei annähernd 290 %. Eine Überraschung!

