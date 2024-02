CureVac-Aktie: Jetzt doch noch?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

CureVac hat am Markt viel Enttäuschung hinterlassen. Seit fast vier Wochen gibt es keine neuen Nachrichten mehr aus dem Pharma-Unternehmen. Die Notierungen sind dabei dennoch nicht so viel schwächer geworden, wie es einzelne Beobachter erwartet und vermutet haben. Die Kurse verloren binnen der vergangenen fünf Tage annähernd -5 %. Am Freitag ging es um 0,8 % aufwärts – immerhin. Die Kurse sind seit Jahresanfang aber immerhin um -16 % nach unten gesunken. Die Aktie ist damit im klaren Abwärtstrend angekommen.

Die Gründe sind da: CureVac

Das Unternehmen liefert genügend Gründe für einen Abwärtstrend. Denn noch immer wird CureVac Verluste produzieren. Die Verluste belaufen sich auf aktuell etwa -186 Millionen Euro für das vergangene Geschäftsjahr und -182 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr. Die Schätzungen indes sind enorm: Die Aktie soll um fast 300 % steigen! Das ist die Position von Analysten!

