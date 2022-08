CureVac-Aktie: Immer weiter abwärts?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren was es derzeit bei CureVac Neues gibt. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Nach den großen Hoffnungen, welche das Biotechunternehmen zunächst für sein Covid-Vakzin hatte, was das Aus für den Impfstoff ein harter Schlag. Das zeigt sich auch an der Kursentwicklung. Die Entwicklung! CureVac ging im Jahr 2020 an die… Hier weiterlesen