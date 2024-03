CureVac Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmung unter den Anlegern von Curevac ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu erhalten. Allerdings standen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Bei der Analyse zeigten sich interessante Ergebnisse für Curevac. Die Diskussionsintensität nahm ab, was zu einer negativen Einschätzung führte. Ebenso verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Curevac mit 3,12 EUR inzwischen um -8,77 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -50,55 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,21 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung mit einem RSI von 54,97.

Zusammenfassend erhält Curevac insgesamt eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die Diskussion im Internet, die technische Analyse und den Relative Strength Index.