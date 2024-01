CureVac Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Curevac ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die darauf hindeuten, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut". Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es bei Curevac keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Curevac für diese Stufe also ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Curevac beträgt aktuell 62,88 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 58,46 Punkten im neutralen Bereich. Somit wird auch der RSI insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt einen negativen Trend bei der Curevac-Aktie anzeigen. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Curevac auf Basis der trendfolgenden Indikatoren daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.