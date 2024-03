CureVac Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten Wochen wurde bei Curevac eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wurde. Insgesamt erhält Curevac daher eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.

Der Relative Strength Index (RSI) von Curevac liegt bei 63,25, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gewertet wird. Insgesamt erhält Curevac daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Curevac wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Curevac verläuft aktuell bei 5,83 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 2,875 EUR aus dem Handel ging und einen Abstand von -50,69 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ebenfalls mit einem "Schlecht"-Signal bewertet, da die aktuelle Differenz bei -9,31 Prozent liegt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume ebenfalls "Schlecht".