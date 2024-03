CureVac Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung von Aktien. Bei der Betrachtung von Curevac zeigte sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, da eine positive Änderung identifiziert werden konnte. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den Social Media war die Stimmung gegenüber Curevac in den letzten Tagen überwiegend positiv. Von insgesamt vierzehn Tagen waren neun positiv und nur fünf negativ. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Curevac daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Curevac von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Curevac aktuell bei 6,08 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 3,05 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -49,84 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist mit einem Niveau von 3,3 EUR und einer Differenz von -7,58 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Curevac aktuell mit einem Wert von 53,49 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich für die Aktie ebenfalls ein Wert von 54, was auch als Signal für "Neutral" gewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".