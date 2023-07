CureVac-Aktie: Geduld ist gefragt!

Im Pandemie-Zeitfenster hat die Aktie des Pharmaunternehmens CureVac durchaus für Schlagzeilen gesorgt – sowohl im positiven als auch im negativen Kontext. Die Aufmerksamkeit rund um den Pharmahersteller ist aber inzwischen auf ein Minimum gesunken, und es gibt nur wenig Neuigkeiten zu berichten.

Dies führt auch dazu, dass sich der Aktienkurs in einer neutralen Phase befindet. In der vergangenen Woche bewegte sich das Wertpapier in einem engen Bereich zwischen 8,60 Euro und 8,90 Euro ohne jeden Anflug von Durchbruchstendenz. Der Schlusskurs am Wochenende lag bei 8,69 Euro.

CureVac: Es zeichnet sich eine Entwicklung ab

Kürzlich konnte CureVac einige Fortschritte vorweisen. Unter anderem wurde eine neue Forschungsstudie zum Thema Krebstherapien initiiert – ein Vorhaben, welches bei den Aktionären gut ankam. Doch dies liegt...