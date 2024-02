CureVac Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Curevac-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 58,45 liegt. Hier auch ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Curevac.

In den letzten zwei Wochen wurde Curevac von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Analyse der Kommentare und Beiträge der letzten Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung, die als "Gut" eingestuft wird.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Untersuchung der Aktie von Curevac zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Curevac bleibt jedoch neutral, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Curevac derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt einen erheblichen Abweichung von -50,81 Prozent im Vergleich zum GD200 des Wertes (6,81 EUR), was die negative Bewertung erklärt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) weist eine Abweichung von -20,99 Prozent auf, was erneut zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.