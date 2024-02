CureVac Aktie: Füße still halten!

In den letzten Monaten hat die Aktie von Curevac in den sozialen Medien eine neutrale Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch positiv auf eine gute Einschätzung hin. Das Anleger-Sentiment war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In technischer Hinsicht ist die 200-Tage-Linie der Curevac bei 6,52 EUR und erhält daher eine schlechte Einstufung. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 3.165 EUR beträgt -51,46 Prozent, was auch ein schlechtes Signal ist. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls eine negative Differenz von -14,46 Prozent, was zu einem insgesamt schlechten Ergebnis führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Curevac liegt bei 55,1 für 7 Tage und bei 58,31 für 25 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung für die Aktie von Curevac basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, Diskussionsintensität und technischer Analyse.