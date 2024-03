CureVac Aktie: Es gibt was neues!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Curevac in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dementsprechend erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als unauffällig eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Curevac herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,85 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 55,21 eine ähnliche Einschätzung. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der gleitende Durchschnittskurs der Curevac beläuft sich auf 6,02 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,04 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund einer Distanz von -49,5 Prozent zum GD200 und -7,03 Prozent zum GD50. Insgesamt wird die technische Analyse daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen eine deutlich positive Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Curevac. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Curevac bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.