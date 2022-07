CureVac-Aktie: Erstmal abwarten?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es aktuell um die CureVac-Aktie steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Die einzige Nachricht, die es in letzter Zeit rund um die CureVac-Aktie gab, ist die Klage gegen BioNTech. Doch hat das Unternehmen damit eine Chance? Die Entwicklung! Laut einer Klage von CureVac soll BioNTech mit seinem Covid-Vakzin… Hier weiterlesen