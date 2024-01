CureVac Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation gesetzt. Im Falle der Curevac-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 60, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 66) ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Curevac in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die vermehrten Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit um die Aktie führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Curevac-Aktie derzeit bei 6,94 EUR. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,325 EUR, was einem Abstand von -52,09 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -25,78 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet somit "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Curevac. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" einzustufen ist. Somit ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Curevac bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.