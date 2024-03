CureVac-Aktie: Doch noch Hoffnung?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

CureVac hat am Freitag die Woche abgerundet. Am Ende konnte der Titel mehr als 0,6 % gewinnen. Das hat den Wochengewinn auf über 4,4 % nach oben gebracht, womit die Aktie letztlich nicht mehr so schlecht aufgestellt ist wie vor Wochenfrist. Neue Nachrichten waren derzeit für die Aktie nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Dennoch stellen sich die Chancen nun neu dar.

CureVac: Neue Chancen?

Zumindest sehen sich wohl die Analysten bestätigt. Die gehen nach Marketscreener und der Zusammenfassung dort davon aus, der Titel könnte sich noch einmal um gut 300 % vorwärts bewegen. Das sind durchaus erstaunliche Prognosen. Denn ohne Nachrichten und ohne Hinweise in den bilanziellen Zahlen sieht es für die CureVac noch immer nicht wesentlich besser aus.

Der Titel konnte zuletzt immerhin vor gut 2 Monaten darauf verweisen, dass der mit GSK zusammen entwickelte Impfstoff in der neuen Phase der Zulassungsstudie ist. Es geht um Covid – die Frage wird sein, wie aktuell das Thema eines Tages noch werden kann.

