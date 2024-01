CureVac Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Curevac wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auch für den RSI25 mit einem Wert von 62,88 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Curevac eine starke Diskussionsintensität gemessen. Die langfristige Diskussionstätigkeit wird als "Gut" bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufweist, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien ergab überwiegend positive Meinungen, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Curevac-Aktie ein Durchschnitt von 7,08 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,9 EUR, was einen Unterschied von -44,92 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (4,81 EUR) erhält die Aktie mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Somit erhält Curevac insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung sowohl hinsichtlich des RSI, des Sentiments und Buzz im Internet, als auch in der technischen Analyse.