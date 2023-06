CureVac-Aktie: Die Bulls sind gefragt!

Die Entwicklungen rund um den Corona-Impfstoff von CureVac haben an der Börse bereits Spuren hinterlassen, doch scheint dies mittlerweile in Vergessenheit geraten zu sein. In den zurückliegenden Monaten konnte das Tübinger Pharmaunternehmen einige ermutigende Neuigkeiten verkünden, die sich deutlich im Aktienkurs wiederspiegeln. Insbesondere sticht hervor, dass die Aktie eine bedeutende psychologische Marke überschritten hat: Sie konnte die 10-Euro-Grenze knacken.

Diese Hürde erwies sich zwar als hartnäckiger Widerstandsfaktor, aber nach einer Phase von Gewinnmitnahmen ist es den Anlegern gelungen, sie am Mittwoch wieder zu durchbrechen. Der positive Trend setzte sich am heutigen Morgen fort und brachte ein Plus von 1.20 Prozent mit sich – was den Kurs zunächst auf einen Wert von 10.39 Euro hob.

CureVac: Zweifel sind...