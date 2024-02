CureVac Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktienkurse von Curevac lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage einschätzen. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Curevac auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Curevac diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmungslage.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Curevac. Daher wird das Sentiment als "Neutral" eingestuft. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 3,245 EUR der Curevac-Aktie -51,93 Prozent unter dem GD200 (6,75 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch im Vergleich zum GD50 (4,14 EUR) ergibt sich ein Abstand von -21,62 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (59,26 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (62,35) deuten darauf hin, dass Curevac derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend wird Curevac in Bezug auf die Stimmungslage als "Gut", in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsstärke als "Neutral" und in Bezug auf die technische Analyse und den RSI als "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet.