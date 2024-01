CureVac Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen war insbesondere die Aktie von Curevac Gegenstand positiver Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer überwiegend positiven Stimmung unter den Anlegern führte. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergab insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Aufschlüsse über das Bild einer Aktie. Bei Curevac konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung festgestellt werden, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu diesem Rating geführt hat.

In Anbetracht der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 6,98 EUR für die Curevac-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,43 EUR, was einer Abweichung von -50,86 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf ein negatives Rating hin.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Curevac-Aktie als neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 73,33, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, während der RSI25 für 25 Tage mit 67,38 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" bewertet.