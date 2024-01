CureVac Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für einen Zeitraum von 7 Tagen weist der RSI aktuell einen Wert von 69,77 für die Curevac-Aktie auf, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Curevac eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien weist Curevac langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum positiv zugenommen, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Curevac-Aktie beträgt derzeit 7,04 EUR, was einen deutlichen Abwärtstrend von -50,28 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 3,5 EUR bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4,7 EUR liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-25,53 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Curevac auf Basis der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.