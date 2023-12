CureVac Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung, die sich auf sozialen Plattformen widerspiegelt. Für Curevac ergibt sich aus einer Analyse der Kommentare auf sozialen Medien, dass die Stimmung überwiegend negativ ist. Zusätzlich wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Curevac diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien haben ebenfalls Einfluss auf die Einschätzung von Aktien. Bei Curevac wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu der Bewertung "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild wiederum als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Curevac-Aktie ergibt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie liegt bei 7,23 EUR, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,6 EUR und weist damit einen Abstand von -22,54 Prozent zur 200-Tage-Linie auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5,15 EUR, was einer Differenz von +8,74 Prozent entspricht und zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Curevac-Aktie liegt bei 25,68, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Curevac-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".