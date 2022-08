CureVac -5% – aber diese Entscheidung macht Hoffnung

Die CureVac-Aktie (WKN: A2P71U) sackt am Donnerstag nach Zahlenvorlage an der New Yorker Börse um über -5% auf 12,50$ ab. Der gescheiterte erste Corona-Impfstoff des Unternehmens belastet weiterhin seine Finanzen und bis zur Marktreife des neuen Kandidaten ist es noch ein weiter Weg. Mit einer Erweiterung ihrer laufenden Phase-1-Studie für das verbesserte Covid-Vakzin haben die Tübinger ihre Marktchancen jedoch nun erhöht.

