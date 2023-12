Curaleaf Holdings Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Analysten sind der langfristigen Meinung, dass die Curaleaf-Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhalten wird. Bisher liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Curaleaf. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 0 USD, was einer Performance von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 4,1 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Curaleaf liegt bei 33,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt das Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Curaleaf überwiegend positiv diskutiert, mit sieben Tagen, an denen positive Themen dominierten, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Curaleaf-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,35 USD. Der letzte Schlusskurs von 4,1 USD weicht somit um +22,39 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,54 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+15,82 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Somit erhält die Curaleaf-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

