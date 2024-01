Curaleaf Holdings Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage bei Curaleaf verschlechtert. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 4,49 USD liegt sowohl +23,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch +32,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Curaleaf in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der letzten Tage standen jedoch vor allem negative Themen im Mittelpunkt, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingeschätzt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Curaleaf liegt bei 27,37, was als überverkauft gilt und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25 liegt bei 38, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Curaleaf in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".