Cumulus Media Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Anlegerstimmung gegenüber Cumulus Media war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab hauptsächlich negative Themen, und keine positive Diskussion wurde verzeichnet. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cumulus Media daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird Cumulus Media für diese Faktoren auch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Wertung.

Langfristig gesehen, wird die Aktie von Cumulus Media laut Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten. Es liegen insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Cumulus Media, und das Kursziel der Analysten liegt bei 11 USD, was einer erwarteten Performance von 103,7 Prozent entspricht. Die Analysteneinschätzung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 5,4 USD als positiv bewertet, da er sich um +24,14 Prozent vom GD200 (4,35 USD) entfernt. Der GD50 liegt bei 5,01 USD, was einem Abstand von +7,78 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Cumulus Media-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.