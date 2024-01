Cumulus Media Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Cumulus Media ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen, die in den letzten beiden Wochen ausgewertet wurden, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der vergangenen Tage standen jedoch hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Hier zeigte Cumulus Media interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war stark erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen. Der RSI für Cumulus Media beträgt 67,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild mit einem Rating von "Neutral".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Cumulus Media einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Cumulus Media. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 120,44 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 11 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

